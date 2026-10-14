Mattel unveiled a new Barbie doll based on Celine Dion that is inspired by her 1998 Oscars look to perform "My Heart Will Go On" from "Titanic.
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