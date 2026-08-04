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Военное сотрудничество США и Тайваня выходят за рамки поставок оружие – Министр Ку

Военное сотрудничество США и Тайваня выходят за рамки поставок оружие – Министр Ку

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку в интервью The Wall Street Journal сообщил, что военное взаимодействие Тайваня с США не ограничивается продажей вооружений и охватывает широкий спектр направлений, включая обмен боевым опытом и повышение готовности к потенциальному конфликту с Китаем.

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