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Закон и Порядок

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Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Арестованные по делу о растрате руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков, преступление было совершено в 2022–2023 гг.

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Комментарии
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Андрей
за это только смертная казнь должна быть.
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13 час.

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