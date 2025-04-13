Дополнительные выходные в Татарстане: как получить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Согласно законодательству, жители Татарстана имеют право на отдых во время государственных и республиканских праздников, а также в те дни, на которые осуществляется перенос выходных нерабочих дней.
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