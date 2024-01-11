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    Ну пусть депутаты не пожадничают и заплатят людям за уборку улиц... Я бы подработал возле дома,.. Если я плачу за убо...Россиян призвали ...
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    а парламентарий то уже вовсю лопатой работает? покажи своим трудом или рот закрой, думовское диванное чудо. Кто хочет...Россиян призвали ...

Россиян призвали не лениться и помочь дворникам в уборке снега с улиц

Россиян призвали не лениться и помочь дворникам в уборке снега с улиц

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете» предложила россиянам «не лениться», а помогать дворникам в очистке улиц от снега.

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Комментарии
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Зоя Копань
Да я бы сама взяла в руки лопату и убирала бы в своим родном городе, зная что они не ходят толпами по  моим улицам!
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20 час.
С
Странник
а парламентарий то уже вовсю лопатой работает? покажи своим трудом или рот закрой, думовское диванное чудо. Кто хочет чтобы не было снега и так помогает. А правда, где эти несравненные &quot;специалисты&quot; без которых ЖКХ не может- как то нет их! тогда возникает вопрос и к депутатке и другим, желающим привоза мигрантов.
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17 час.
Рик Бонд
Ну пусть депутаты не пожадничают и заплатят людям за уборку улиц... Я бы подработал возле дома,.. Если я плачу за уборку околодомовой территории то почему бы и мне не заплатить за то что я сам убираю эту территорию
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17 час.

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