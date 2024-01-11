Россиян призвали не лениться и помочь дворникам в уборке снега с улиц

Зоя Копань Да я бы сама взяла в руки лопату и убирала бы в своим родном городе, зная что они не ходят толпами по моим улицам!

С Странник а парламентарий то уже вовсю лопатой работает? покажи своим трудом или рот закрой, думовское диванное чудо. Кто хочет чтобы не было снега и так помогает. А правда, где эти несравненные "специалисты" без которых ЖКХ не может- как то нет их! тогда возникает вопрос и к депутатке и другим, желающим привоза мигрантов.