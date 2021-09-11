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Студенческая жизнь в СССР

Студенческая жизнь в СССР

Фото жизни и быта советских студентов. Обязательно посмотрите! https://back-in-ussr.com/2021/09/studencheskaya-zhizn-v-sssr.

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Samarium
Это далеко не вся и далеко не основная студенческая жизнь...Главное это УЧЕБА... участие в научных кружках, совершенствование своих знаний и навыков, участие в спортивных секциях, художественной самодеятельности и многое другое. Стройотряды дело второстепенное. Был там один раз за всю учебу и ничего хорошего сказать не могу....В общагах тоже жили далеко не все студенты, к счастью, и я считаю, что это вынужденное пребывание и ни к чему хорошему не приводило...
валерий
не могли получше фотографии найти что ли?
Татьяна Спектор
Были и пьянки, и гулянки, и вообще много всего... Сейчас всё это вспоминаю с ностальгической теплотой. И не жалею ни о чём.
Rustam Kuchkarov
Моих фоток не хватает. На первый курс поступил в 1975 году.
Игорь Николаев
БЫЛО ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ !!!
Прохожий по жизни
Учился с 1960 по 65 год. Стипендия 45 рублей, общежитие и столовая. Летом работал комбайнером, во время учебы - грузили и разгружали все, за что платили где то 1 рубль за час. Жили весело и беззаботно. Считаю годы учебы в институте лучшими в жизни.
Элеонора Коган
Это были лучшие годы в жизни!!!

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