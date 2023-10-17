Старение иммунной системы можно увидеть с помощью простого сканирования

Мало кто слышал о тимусе. Но теперь новое исследование показывает, что пришло время уделить этому больше внимания после того, как выяснилось, что компьютерная томография (КТ) этого забытого органа может выявить старение иммунной системы.
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