Нейросеть назвала доводы за и против полета американцев на Луну

ChatGPT рассказал, какие аргументы приводят сторонники "Лунного заговора" и чем им можно возразить На фоне заявлений депутата Барнаульской Гордумы Ивана Огнева о том, что американцы якобы никогда не были на Луне, попросили ChatGPT собрать главные аргументы сторонников "Лунного заговора" и тех, кто в инсценировку не верит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии