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«Ему в этом нет альтернативы»: в Прибалтике высоко оценили политику Трампа по укреплению НАТО

«Ему в этом нет альтернативы»: в Прибалтике высоко оценили политику Трампа по укреплению НАТО

Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик. Все они солидарны с тем, что Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США сделал очень многое для укрепления позиций Североатлантического альянса.

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