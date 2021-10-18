«Ему в этом нет альтернативы»: в Прибалтике высоко оценили политику Трампа по укреплению НАТО

Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик. Все они солидарны с тем, что Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США сделал очень многое для укрепления позиций Североатлантического альянса.
Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик. Все они солидарны с тем, что Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США сделал очень многое для укрепления позиций Североатлантического альянса.
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