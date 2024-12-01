Регину Тодоренко раскритиковали за слишком "мужеподобную" фигуру

Регина Тодоренко показала в соцсетях свою фигуру и столкнулась с критикой со стороны подписчиков. Телеведущая опубликовала в инстаграме* короткий видеоролик, в котором предстала в спортивном нижнем белье и продемонстрировала, каких результатов ей удалось добиться благодаря тренировкам.