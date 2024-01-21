Литовкин: Париж переводит стрелки на украинских генералов

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что министру обороны Украины Рустему Умерову отказали в визите в Париж потому, что он «не защитил иностранных граждан и не смог создать необходимые для них безопасные условия».
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