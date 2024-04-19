Помните, как запуск наших гиперзвуковых ракет "Циркон" они называли "мультиками Путина"? Теперь веселые "мультики" довели их до истерики.
Столтенберг потребовал убрать "Цирконы" к 10 июня. Грозит жестким ответом
Комментарии
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МОУ Школа 21 Куйб
Ха-ха-ха, обосрались...
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1 час.
Олег Орлов
Россия беспокоится о безопасности своей... И мира в частности... Мы убрали Варшавский договор, взамен получили Нато у ворот... Где шаги с другой стороны??? Вернуть всё на прежние места не хотите... Главное, чтобы голова победителя на асфальте не валялась...
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47 мин.
Павел Ильин
Что взять с таксиста-натовца? Лучше ему пассажиров развозить, чем от имени нато выступать
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25 мин.
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