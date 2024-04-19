Столтенберг потребовал убрать "Цирконы" к 10 июня. Грозит жестким ответом

Олег Орлов

Россия беспокоится о безопасности своей... И мира в частности... Мы убрали Варшавский договор, взамен получили Нато у ворот... Где шаги с другой стороны??? Вернуть всё на прежние места не хотите... Главное, чтобы голова победителя на асфальте не валялась...