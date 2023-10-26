В России резко активизировался спрос на электромобили: почему все резко решили пересесть на «электричеки»

Рынок электромобилей в России демонстрирует уверенный рост, несмотря на все сложности последних лет. В текущем году продажи электрокаров и гибридов могут достичь 20 тысяч штук по прогнозам компании Great Wall Motors.
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