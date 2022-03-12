Кубок IBU. Фемстейневик и Аспенес, Вайдель и Гросс, Жанмонно и Эмильен Клод выступят в сингл-миксте

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет одиночная смешанная эстафета. Сборная России не участвует в соревнованиях.

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