Гастроэнтеролог Мельникова: самым вредным алкогольным напитком является пиво

Пиво часто ошибочно считают безопасным для здоровья из-за низкого содержания алкоголя. Однако, именно этот пенный напиток наносит наибольший вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Lenta.
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