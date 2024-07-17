Гастроэнтеролог Мельникова: самым вредным алкогольным напитком является пиво

Пиво часто ошибочно считают безопасным для здоровья из-за низкого содержания алкоголя. Однако, именно этот пенный напиток наносит наибольший вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с Lenta.