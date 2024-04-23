Пострадавшим от паводка жителям Зауралья помогут деньгами и продуктами

В связи с наступлением паводка, который привел к подтоплению жилых домов в Курганской области, власти, общественные организации и неравнодушные граждане объединили усилия для оказания помощи пострадавшим.
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