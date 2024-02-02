Суд в Москве арестовал блогера Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС РФ

леонид рыбаков

А ГДЕ ПОСАДКИ РЯДОМ С НИМ ТЕХ КТО СНАБЖАЕТ УКРАИНУ ТОПЛИВОМ И ПОЧЕМУ У НИХ ЕЩЕ НЕ КОНФИСКОВАЛИ ВСЕ И НЕ ПОТРАТИТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЯМ И МАТЕРЯМ ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ . А ГДЕ ТЕ КТО МИЛЛИОНЫ ПЕРЕВОДИЛ . про балоболил дурачек идиот посадили а тех кто снабжает убийц гуляет как хочет где хочет. А ЧТО ТОГДА ПРЕДАТЕЛЬ МОЖЕТ УЖЕ НОРМА ВО ВЛАСТИ ......ТАК ОБЪЯВИТЕ ВСЕНАРОДНО .