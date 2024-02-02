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Суд в Москве арестовал блогера Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве арестовал блогера Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве арестовал петербургского поэта, блогера и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации российской армии.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А ГДЕ ПОСАДКИ РЯДОМ С НИМ ТЕХ КТО СНАБЖАЕТ УКРАИНУ ТОПЛИВОМ  И ПОЧЕМУ У НИХ ЕЩЕ НЕ КОНФИСКОВАЛИ ВСЕ И НЕ  ПОТРАТИТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЯМ И МАТЕРЯМ ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ . А ГДЕ ТЕ КТО МИЛЛИОНЫ ПЕРЕВОДИЛ . про балоболил дурачек идиот посадили а тех кто снабжает убийц гуляет как хочет где хочет. А ЧТО ТОГДА ПРЕДАТЕЛЬ МОЖЕТ УЖЕ НОРМА ВО ВЛАСТИ ......ТАК ОБЪЯВИТЕ ВСЕНАРОДНО .
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