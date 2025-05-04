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Changan запустил в России программу помощи на дороге: в чем ее главные преимущества?

Компания Changan запустила в России фирменную программу помощи на дорогах Changan Assistance. Программа предусматривает предоставление владельцам автомобилей марки информационной и технической помощи по телефону, а также выезд специалистов [Changan] ….

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