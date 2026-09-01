Конфликт между Кишиневом и Тирасполем вступил в новую, острую фазу

С 1 сентября Молдавия ввела НДС и акцизы на товары, ввозимые из Приднестровья, а на фоне приближающихся выборов в Госдуму РФ МИД Молдовы официально запретил открытие избирательных участков в регионе.
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