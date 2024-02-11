Россиянам напомнили об акции «Выбираем вместе – 2024» Ирэн ОрлонскаяВ девятый раз для жителей Москвы, принявших участие в электронном голосовании, пройдет акция «Выбираем вместе» программы «Миллион призов» от Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).