"Индийский диалог" уменьшил шансы Байдена

После визита Владимира Путина в Индию, у Байдена остается все меньше "козырей".Индо-Тихоокеанский "квадрат" не пройдетПримечательно, что визит Владимира Путина в Индию состоялся накануне его его переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.