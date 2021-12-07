The Moscow Post

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"Индийский диалог" уменьшил шансы Байдена

"Индийский диалог" уменьшил шансы Байдена

После визита Владимира Путина в Индию, у Байдена остается все меньше "козырей".Индо-Тихоокеанский "квадрат" не пройдетПримечательно, что визит Владимира Путина в Индию состоялся накануне его его переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.

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