The Telegraph: грабители напали на Доннарумму в Париже в 2023 году

В 2023 году в Париже грабители напали на вратаря "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму и его беременную супругу.
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