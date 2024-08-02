Под Смоленском дети боятся выходить на неосвещенные улицы

Контроллер вышел из строя во время грозы К региональным властям обратился Александр, проживающий на улице Советской в селе Темкино, по словам которого в местной администрации, как и в ЕДДС, «невозможно найти правду».
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