Поздравления в День ангела Виктории 23 декабря 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня особенный день для всех обладательниц имени Виктория. 23 декабря Русская Православная Церковь чтит святую Викторию Римскую, а значит, именно в этот день отмечается День ангела всех девушек и женщин с этим именем.