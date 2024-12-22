Поздравления в День ангела Виктории 23 декабря 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня особенный день для всех обладательниц имени Виктория. 23 декабря Русская Православная Церковь чтит святую Викторию Римскую, а значит, именно в этот день отмечается День ангела всех девушек и женщин с этим именем.
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