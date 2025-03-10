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Капитан "Вашингтона" Овечкин остался недоволен игрой команды в матче с "Сиэтлом"

Капитан "Вашингтона" Овечкин остался недоволен игрой команды в матче с "Сиэтлом"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после победного матча с "Сиэтл Кракен" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признался, что не совсем доволен игрой команды.

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