Капитан "Вашингтона" Овечкин остался недоволен игрой команды в матче с "Сиэтлом"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после победного матча с "Сиэтл Кракен" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признался, что не совсем доволен игрой команды.
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