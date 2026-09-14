Трамп потребует от Европы возместить прежнюю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Европы возместить прежнюю американскую военную помощь Украине.
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