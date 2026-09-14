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Аргументы недели

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Трамп потребует от Европы возместить прежнюю военную помощь Украине

Трамп потребует от Европы возместить прежнюю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Европы возместить прежнюю американскую военную помощь Украине.

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