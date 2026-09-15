Terrible 20Y Auction Prices With Huge Tail, Lowest Foreign Demand On Record Earlier today during his grilling in Congress, Treasury Secretary Scott Bessent was asked to explain the recent spike in yields, to which his response was to blame oil, and point out that last week's 10Y and 30Y auctions were both stellar.
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