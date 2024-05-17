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Закон, порядок, государство

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Расчеты ПГРК «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения отрабатывают маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования

Расчеты ПГРК «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения отрабатывают маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки расчеты ПГРК «Ярс» выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения.

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