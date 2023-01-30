Жанибек Алимханулы вошел в топ-3 средневесов рейтинга The Ring, Головкин – первый

Официальный сайт журнала The Ring обновил рейтинги боксеров во всех весовых категориях. В среднем весе чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин остался на первом месте, а обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы улучшил положение с четвертого до третьего места.
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