Москвич 5 начнут выпускать серийно. Совсем скоро

Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера Москвич 5 запланировано на первую половину 2024 года, сообщил директор завода «Москвич» по производству Олег Масляков, отвечая на вопрос о новинках.
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