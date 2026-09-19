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Сотрудники следственного отдела по городу Вичуга провели для кадет экскурсию, посвященную 15-летию ведомства

Сотрудники следственного отдела по городу Вичуга провели для кадет экскурсию, посвященную 15-летию ведомства

В рамках празднования 15-летия со дня образования Следственного комитета Российской Федерации сотрудники следственного отдела по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области организовали и провели познавательное занятие для учащихся профильного кадетского класса СК России.

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