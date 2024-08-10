Суд в Москве арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, арестовал Басманный суд Москвы, об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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