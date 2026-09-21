ЕДДС: В Ноябрьск 21 сентября поступят новые партии бензина

В Ноябрьске ожидаются новые поставки бензина на три автозаправочные станции. По информации директора ЕДДС Дмитрия Соболева, 21 сентября все оперативные службы снабжены топливом, а АЗС в городе пополнят запасы АИ-92, АИ-95 и дизеля.