Девочке и женщине нанесли ножевые ранения в центре европейской столицы

Охранник рассказал, что пытался спасти 11-летнюю девочку и 34-летнюю женщину, когда на них напал мужчина с ножом на Лестер-сквер в Лондоне, одном из самых оживленных туристических мест в столице Англии, передает CNN.
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