Платформа B2B-платежей XTransfer вошла в престижный мировой рейтинг Payments Power 50

Ведущая международная платежная B2B-платформа XTransfer, специализирующаяся на трансграничных расчетах для малого и среднего бизнеса (SMEs), официально включена в авторитетный глобальный список The Payments Power 50 2026.
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