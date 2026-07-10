MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Платформа B2B-платежей XTransfer вошла в престижный мировой рейтинг Payments Power 50

Платформа B2B-платежей XTransfer вошла в престижный мировой рейтинг Payments Power 50

Ведущая международная платежная B2B-платформа XTransfer, специализирующаяся на трансграничных расчетах для малого и среднего бизнеса (SMEs), официально включена в авторитетный глобальный список The Payments Power 50 2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии