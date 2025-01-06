Школьные учебники на 2025-2026 учебный год прошли экспертизу

Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК завершил экспертизу учебников и учебно-методических комплексов, которые будут использоваться в следующем учебном году.
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