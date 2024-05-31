Учёные создали тончайшую линзу в мире — всего три атома в толщину Долгое вре...

Учёные создали тончайшую линзу в мире — всего три атома в толщинуДолгое время линзы были достаточно толстыми и тяжёлыми, что ограничивало их применение в ряде областей, например, в астрономии или в области крупногабаритных осветительных приборов.
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