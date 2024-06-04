ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе 

Их количество должно вырасти на 40% в течение ближайших трех лет В преддверии ПМЭФ-2024 года президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что в июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.