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Зашатался последний оплот ВСУ на Южно-Донецком направлении

Зашатался последний оплот ВСУ на Южно-Донецком направлении

О взятии Курахово официально сообщали трижды: в конце прошлого года Институт изучения войны США, 6 января Минобороны РФ, а также 13 января Генштаб ВСУ со ссылкой на пресс-офицера ОСГ «Хортица» Виктора Трегубова и данные объективного контроля.

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