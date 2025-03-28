📹❗️Обязательства Киева о прекращении ударов по энергообъектам РФ — очередная уловка Зеленского с целью недопущения обрушения фронта ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
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📹❗️Обязательства Киева о прекращении ударов по энергообъектам РФ — очередная уловка Зеленского с целью недопущения обрушения фронта ВСУ, заявили в Минобороны РФ.