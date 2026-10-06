Соболев не забил в сборной даже при разгроме Намибии. Бережет себя для битвы с «Краснодаром», которая состоится всего через 4 дня?

Экс-форвард «Зенита»: Ничего сверхъестественного в игре Соболева не вижу. Вот и Карпин держит его вторым запасным вариантом «По статистическим каким-то показателям Соболева можно назвать лидером «Зенита», и 20 голов в нынешнем чемпионате России ему вполне по силам забить, - заявил бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым