Соболев не забил в сборной даже при разгроме Намибии. Бережет себя для битвы с «Краснодаром», которая состоится всего через 4 дня?

Экс-форвард «Зенита»: Ничего сверхъестественного в игре Соболева не вижу. Вот и Карпин держит его вторым запасным вариантом «По статистическим каким-то показателям Соболева можно назвать лидером «Зенита», и 20 голов в нынешнем чемпионате России ему вполне по силам забить, - заявил бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев.