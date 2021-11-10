Комплексы Бук-М2 и Панцирь-С сирийской ПВО уничтожили шесть израильских ракет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоящие на вооружении армии Сирийской Арабской Республики (САР) комплексы российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожили шесть из восьми ракет, выпущенных израильскими истребителями во время авиаудара 8 ноября.