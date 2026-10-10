В США более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана «Исайя»

Мощный циклон, обрушившийся на американский штат Флорида, спровоцировал масштабный энергоколлапс. По информации телеканала CNN, на данный момент без света остались свыше 860 тысяч потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Бойцы приблизили ...
- Стало известно, о...
- Стало известно, о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым