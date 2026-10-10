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Аргументы и Факты

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В США более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана «Исайя»

В США более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана «Исайя»

Мощный циклон, обрушившийся на американский штат Флорида, спровоцировал масштабный энергоколлапс. По информации телеканала CNN, на данный момент без света остались свыше 860 тысяч потребителей.

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