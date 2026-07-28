Почему стратегия эскалации Запада превратилась в индульгенцию на международный терроризм? Как далеко готов зайти Запад, балансируя на грани ядерного конфликта? Что означает переход России к опережающей эскалации? И в чём заключается настоящий боевой опыт и почему натовские армии им не обладают? Стратегия эскалации как индульгенция на террор Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пе… Читать далее: https://govorit.