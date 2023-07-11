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Спортивные "сливки" Уссурийска: команду игр "Дети Приморья" чествовали в администрации УГО

Спортивные "сливки" Уссурийска: команду игр "Дети Приморья" чествовали в администрации УГО

Сегодня, 11 июля, в большом зале администрации Уссурийска чествовали спортсменов — участников сборной команды первых летних международных игр "Дети Приморья".

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