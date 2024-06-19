В прокуратуру Новоаннинского района требуется ВОДИТЕЛЬ. Квалификационные требования: в/у категории В.
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В прокуратуру Новоаннинского района требуется ВОДИТЕЛЬ. Квалификационные требования: в/у категории В.