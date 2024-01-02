Врач рассказала о последствиях для ребенка от переедания конфет

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» 2 января рассказала «Известиям», сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья и как избыток сахара сказывается на их самочувствии и поведении.