Врач рассказала о последствиях для ребенка от переедания конфет

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» 2 января рассказала «Известиям», сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья и как избыток сахара сказывается на их самочувствии и поведении.
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