Что знал Тютчев? Цитата поэта Тютчева о том, что Европа может жить только после ликвидации России Поэт Тютчев знал о чем говорил.
Когда умрёт последний русский
Комментарии
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Леонид Попивняк
....ну тут уж спасибо дедушке Ленину.......
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1 час.
NP
Nina Pudikova
"Ксения Собчак - одна из точек тьмы, которая накачивает страну развратом" Александр Проханов !!!!!!
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46 мин.
NP
Nina Pudikova
"Каждые100 лет мир объединяется против России, чтобы получить пиздюлей и успокаивается еще на 100 лет"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 мин.
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