Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    "Каждые100 лет мир объединяется против России, чтобы получить пиздюлей и успокаивается еще на 100 лет"!!!!!!!!!!!!!!!...Когда умрёт после...
  • Астон Мартин
    вы молитесь и вас слышат ???🤔"Коммунисты Росси...
  • саша дмитренко
    помолитесь  ему  и  услышит)))"Коммунисты Росси...

Когда умрёт последний русский

Когда умрёт последний русский

Что знал Тютчев? Цитата поэта Тютчева о том, что Европа может жить только после ликвидации России Поэт Тютчев знал о чем говорил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
....ну тут уж спасибо дедушке Ленину.......
Ответить
1 час.
NP
Nina Pudikova
&quot;Ксения Собчак - одна из точек тьмы, которая накачивает страну развратом&quot; Александр Проханов !!!!!!
Ответить
46 мин.
NP
Nina Pudikova
&quot;Каждые100 лет мир объединяется против России, чтобы получить пиздюлей и успокаивается еще на 100 лет&quot;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх