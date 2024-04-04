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Ремейк KotOR, игра от авторов Stellar Blade, ужасный баг в Apex Legends…

Ремейк KotOR, игра от авторов Stellar Blade, ужасный баг в Apex Legends…

Apex Legends откатила прогресс игроков, студия Shift Up уже готовится к работе над следующим проектом, автор машинимы «Разум Фримана» Росс Скотт продавливает собственную инициативу по сохранению игр, создатель DLC War of the Chosen для XCOM 2 рассказал о деталях разработки проекта, операция по спасению Cyberpunk 2077 увенчалась успехом, в 2023 году игроки провели много времени в старых играх, состояние ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic .

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