У кроссовера Tenet T4L скоро появится модификация с приводом на все колёса. Сборку такой версии освоили на заводе в Калуге, который принадлежит холдингу «АГР».
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